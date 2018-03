Soleil hivernal

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.3°N, 5.37°E

Altitude GPS 58m

Le Soleil brille dans un ciel parfaitement dégagé sur Marseille et son Vieux-Port, et ce depuis 6h50. Si cette heure de lever est bien matinale et donc synonyme du printemps, les températures demeurent encore bien hivernales comme prévu en ce milieu de semaine (Tn de 3.2°C sur la Corniche), en témoigne le bel épisode neigeux d'hier matin, sous lequel la température avait plongé à 2.3°C en bord de mer, Tnn de ce mois de mars. Cette neige a toutefois rapidement fondu hier après-midi dès le retour du haut soleil de fin mars.

Ce matin, un faible Mistral a repris place mais heureusement pour le ressenti, il ne souffle avec vigueur que plus à l'ouest sur la Camargue et le long du Rhône.