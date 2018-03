Neige, soleil et ciel d'azur en Haute-Provence

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 7/27451 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

Le temps demeure radieux dans tout le sud-est de la France, et donc sur les Alpes du Sud où le haut soleil de la fin mars permet de sublimer le panorama à 360 degrés. Vu du sommet des pistes de Chabanon, le paysage s'étend des préalpes provençales au massif du Mercantour, du Mont Ventoux et de la vallée du Rhône aux Hautes-Alpes et les massifs du Dévoluy et des Écrins, ainsi que les sommets frontaliers avec l'Italie.

Grâce au froid de cette semaine, la neige, toujours présente avec des accumulations remarquables pour la saison, a conservé une qualité excellente pour skier. Le vent demeure très faible y compris sur les sommets et le chaud soleil printanier et l'air sec permettent un ressenti très agréable.



Photo prise depuis les crêtes de Chabanon en direction du Sud.