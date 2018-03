Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

un grand bonheur ce matin...il fait grand beau et la neige tombée la veille est froide et d'excellente qualité un pur régal !!!...profitons des derniers jours.

le vent souffle du Nord et quelques nuages encombrent le col des 2 Moucherolles.