Coulées de neige en montagne

Temps agréable et belle journée aujourd'hui en montagne, le soleil commence à bien taper d'ailleurs, de sacrée coulées de neige ce produisent un peut partout et surtout aux faces bien exposées au soleil qui ce ramollissent, ont peut donc s’apercevoir comme ici que plusieurs coulées s’effectuent, bien visible aussi la couche conséquente de neige sur l'une d'entre elles ou la terre apparait, il faut donc être prudent en haute montagne car c'est le début d'une grosse déstabilisation du mentaux neigeux avec le printemps qui arrive lentement, si non température clémente et quasi de saison avec sur Sallanches de +0,3°C à +13,6°C, sur Chamonix, de -5,2°C à +9,6°C, quelques cumulus de beau temps mais rien d'autre, encore une journée assez belle et douce à prévoir demain avent un temps plus mitigé dimanche ... Bon week-end à toutes et à tous.