Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3100

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/11.0

Focale 105 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

Après un début de printemps particulièrement froid (- 24°C à 3.880 m avant-hier) et venteux, un temps plus doux & plus calme était au rendez-vous ce vendredi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)