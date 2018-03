Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le vent est calme ce matin et les cirrus se reflètent dans les eaux du lac de la Ramée. Ces cirrus sont issus d'un front en atténuation et qui s'assèchera totalement avant d'arriver en Occitanie. Pendant ce temps la dépression Hugo, dont l'enroulement est splendide sur l'image satellite, est passée du coté polaire du jet et est donc entrée en phase de creusement explosif (perte de 16 hPa entre 6h UTC et 12h UTC).