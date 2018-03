Voile de nuages élevées de passages,temperatures conformes

Ciel davantage voilé,voile assez opaque en cette fin d'après-midi après une journée bien lumineuse et généreusement ensoleillée dans l'ensemble.Temperature maximale de 13,5 degrés cette après-midi soit un niveau thermique enfin plus (+) conformes,en normalité pour une fin de mois de mars,alors qu'il y a tout juste une semaine (pour rappel),la neige et le froid régnaient.Temperature minimale : 5 degrés au lever du jour. Hier,vendredi :

Un vendredi de grisaille et toujours très frais l'après-midi pour une fin de mois de mars avec une température maximale de 6,5 degrés au cours de l'après-midi ,tandis que des bruines rares et éparses se sont déclenchées de temps à autres.Temperature minimale : 4 degrés hier matin.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)