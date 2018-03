Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/5128 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 46.58°N, 6.09°E

Altitude GPS 1107m

Le ciel devient de plus en plus noir, entre chapelle des Bois et Chaux Neuve et effectivement quelques minutes après cette photo une averse de neige et grêle va s'abattre sur nous, par une température encore douce de 5°C Photo prise en direction du N/O

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)