Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Un passage pluvieux concernait Grenoble en début de matinée puis le ciel s'est dégagé pendant la montée du Rocher blanc me permettant d'admirer des sommets bien blancs.

Une instabilité persiste en basse couche, et les mouvements ascendants sont parfaitement visible au travers de ces cumulus qui se forment et se déforment.