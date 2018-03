Lenticulaires sur le massif des Calanques

Dim. originale 3968*2976px

Avec l'arrivée sur la Provence des nuages élevés de la perturbation qui arrose le reste de la France, de nombreux lenticulaires se forment et stationnent sur les reliefs, comme ici sur le massif des Calanques. Le ciel demeure lumineux et le soleil est parfois voilé. Le Mistral est encore sensible mais les températures sont plutôt douces, le ressenti est agréable.



Photo prise depuis le noyau villageois de la Valentine en direction du Sud.