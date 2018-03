Arrière de perturbation,temps humide,chargé et bruineux!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1368 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Bruines et crachins en ce milieu d'après-midi sous un ciel demeurant chargé à l'arrière de la perturbation pluvieuse nous ayant concernée entre ce matin et ce debut d'après-midi.Temperature bien basse pour une toute fin de mois de mars,à quelques journées du mois d'avril avec une valeur thermique actuelle de 7,5 degrés en ce moment.Temperature minimale : 5 degrés.Hier (lundi) : temperature minimale de 4 degrés et temperature maximale de 13 degrés.Temps :ensoleillée le matin puis plus mitigé,nuageux durant l'après-midi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)