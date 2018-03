Ligne d'averses pluvieuse-venteuse!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/933 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Le vent s'est levée en debut d'après-midi pour ensuite se renforcer nettement dès l'arrivée et en dessous de la ligne de grain (d'averse),pluie balayée par des bourrasques de vent atteignant et dépassant parfois les 70 km/h!Entre le tout début de matinée et la mi-journée,s'est produite une perturbation pluvieuse plutôt assez active avec pluies continues,périodiquement assez marquée.Temperature de 12 degrés en ce moment après une temperature maximale de 13 degrés en debut d'après-midi,une baisse de la temperature s'amorce donc sous ce front froid ,caractérisée par cette actuelle ligne d'averse pluvio-venteuse.Temperature minimale de 6 degrés ce matin.[17H00] : Le fléchissement du thermomètre et le rafraîchissement se confirme en cette quasi -fin d'après-midi avec une temperature de 9 degrés en ce moment tandis que le vent se poursuit,il y a encore régulièrement de fortes rafales de vent sous un ciel restant ennuagée,encombrées ne laissant la place qu'à de rares éclaircies!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)