Le ciel est très encombré mais le temps reste sec, la pluie ne concerne finalement que les départements plus au nord laissant l'Isère à l'écart.

Il fait doux dans la cuvette grenobloise avec 16.4 °C de Tx au Versoud.

Un altostratus translucidus se trouve au dessus des stratocumulus, et Chamechaude est ornée d'un chapeau qui disparaîtra un peu plus tard.