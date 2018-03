Traîne active sur le centre de la Bretagne

Appareil HUAWEI

HUAWEI NXT-L29

Exposition 46/86629 sec

Ouverture f/2

Focale 4.04 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Snapseed 2.0

La photo a été prise peu après 12h, une averse orageuse passe au nord de ma position, donnant de la grêle et de forte intensité pluvieuse pendant près de 15 min.



Avant cela, entre 7h et 9h du matin, de fortes averses de sont succédés, laissant près de 10 mm derrière-elles.



Comme le montre l'image, les champs sont gorgés d'eau et les rivières entament une hausse.

Ce mois de mars 2018, est sur le point de devenir le plus pluvieux, depuis le début des relevés ici, 161,1mm à ce jour..