Des vagues sur l'Ain !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/22.6

Focale 18 mm

ISO 6400

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Après la pluie d'hier et de cette nuit, l'Ain qui était très bas(30 à 40 cm et avec une belle eau claire est redevenu un torrent de montagne. Sa "source" en fait un résurgence comme à "Fontaine de Vaucluse pour la Sorgue" réagit à la moindre pluie surtout si elle combinée à la fonte des neiges du haut Jura. La résurgence de l'Ain est à environ 5km à vol d'oiseau et 7 à 9 en comptant les méandres. Toutes les eaux des hauts plateaux dans ces reliefs karstiques s'infiltrent partout et ressortent violemment en un rien de temps.

Température de 6°C (2,5°C au moment où je poste cette photo vers 22h) et demain et pour la suite de la pluie est encore annoncée, avec peut-être un retour de la neige sur les hauts.

