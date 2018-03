Appareil Canon

La cascade de la "ruine" entre les Planches-en-Montagne et Foncine-le-Bas, vient d'un ruisseau toujours quasiment à sec (il l'était il y a deux jours), ruisseau qui prend sa source dans une petit "reculée" à 500m de la cascade. La aussi ce bief et cette cascade qui tombe dans la Saine est très probablement une résurgence tributaire des pluies et de la fonte de la neige sur le haut-Jura. Le bief de la Ruine prend sa source vers 1000m et le haut de cascade vers 800m et la cascade au niveau de l'ancien viaduc du "tram" à 700m

Photo prise en direction du N/E, 5°C.

