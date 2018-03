Derniers rayons de soleil et premières gouttes éparses ... une photo N/B résume à merveille cette sensation de temps gris .

l'épaisse couche de Sc stratiformis,lacunosus venant rapidement du sud laisse entrevoir dans ses lacunes une 2° couche de Sc ou Ac poussés par un vent croisé plus rapide encore et plutôt ouest puisque il atteint 106 km/h su le plateau de Bure (à 2500m).

comme dit la voisine :"un vrai temps de semaine sainte"