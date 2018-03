Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

neige fraîche et soleil je n'y croyais plus retour de belles éclaircies avec cumulus convectifs avec cirrostratus annonçant une autre perturbation proche...après avoir skié dans une neige horrible il y a 2 jours...je me suis à nouveau lancé sur les pistes pour profiter d'une belle poudreuse...et ce fut un pur bonheur...encore quelques fanas de glisse en ce dernier jour de mars et ils peuvent se régaler...