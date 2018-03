Dim. originale 4608*3456px

Appareil samsung

SM-A520F

Exposition 1/724 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.6 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A520FXXU4BRAD

GPS 43.12°N, 6.11°E

L'orage qui arrive entame une rotation qui m'interpelle et je décide donc d'être attentif car quelques minutes plus tôt un petit tuba s'est formé puis d'un coup ça descend et touche le sol de l'autre coté du Fenouillet.

Photo zoomée avec mon A5 car évidement mon nikon est déchargé ...