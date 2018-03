Hiver Record

Appareil LG Electronics

LG-H440n

Exposition 1/15036 sec

Ouverture f/2.3

Focale 3.18 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

...dans le Val d'Arly.

Hier soir, ce sont 10cm à 1000m et 20 à 30cm après 1500m qui se sont ajoutés au manteau neigeux. Une couche bien épaisse puisqu'on relève encore;

à 1000m: 10 à 30cm en versant sud et 50 à 70cm en versant nord

à 1500m: 90cm en versant sud et 160cm en versant nord

à 2000m: entre 250cm et 400cm selon versants



La face nord du Mont de Vorès (ici visible) est ordinairement couverte de varosses (petits aulnes)



Beau temps et léger regel (-1°C) ce matin, ciel qui se voile en début d'après-midi et reprise de la neige à 17h.