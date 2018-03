la petite dizaine de cm de neige tombée cette nuit est balayée par un vent de plus en plus fort à l'approche d'une vaste zone d'averse qui arrive du NO . on voit à droite la surface sculptée de nombreuses cannelures .N'étant pas équipé pour affronter l'averse qui arrive je ne resterai pas longtemps sur ce sommet. Mon anémomètre enregistrera néanmoins une rafale à 132 km/h avec les premiers flocons(ressenti 11°, pas chaud !