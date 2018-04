Douceur du ciel

Dim. originale 5375*3205px

Le ciel se couvre ce matin par le Finistère et laisse le soleil s'infiltrer sous cette bande de nuage et donner ce ciel orangé.

A la faveur du ciel dégagé, les herbes sont gelées sur les crêtes des Monts d'Arrée.

Place au ciel gris et couvert pour la journée !