L'Aiguille de Midi qui ressemble parfois étonament au Mont Saint Michel !!

Après le mauvais temps de ses derniers jours, pluie/ neige qui ont alterné, le soleil fini par revenir avec de belles éclaircies cette après midi, le massif du Mont Blanc réapparait donc tout doucement à travers les cumulus restant, bien enneigé une fois de plus comme ici ou nous distinguons l'Aiguille du Midi (3842 m)

Rapidement le mercure augmente avec +12,7°C au meilleurs de l'après midi, +12°C au moment du cliché, tn de +0,0°C ce matin avec même un mélange de pluie et neige durant un moment, 8 mm au pluviomètre, temps calme normalement prévu demain lundi mais attention avec gros écart thermique également, possible gelée la nuit prochaine avec -1°C attendu puis environ +17°C attendu demain après midi ... C'est sa le mois d'avril, réputé pour de très gros écart thermique par ici.

Bonne week-end de Pâques à tous.