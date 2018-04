Pâques aux tisons,un 1er avril laid,frais!

Appareil Apple

Après une météo assez lumineuse bien que déjà nuageuse en première partie de journée (jusqu'en mi-journée),le ciel fait grise mine en ce debut d'après-midi avec une masse nuageuse compacte excluant toutes chances d'éclaircies.Le niveau thermique s'avère franchement pas terrible,laid et pas vraiment digne d'un 1er avril avec une temperatures tournant aux alentours des 8/9 degrés en ce debut d'après-midi en plus d'un léger vent d'ouest!Bref c'est un jour de Pâques plutôt aux tisons!Temperature minimale : 6 degrés au petit matin.Pour saint-maximin,hier : temperature maximale : 12 degrés;temperature minimale : 4,5 degrés.Premiere partie de journée ensoleillée puis seconde moitié plus mitigé/nuageuse qui s'est achevée par une averse insignifiante en soirée.

