Neige de la nuit sur le haut-Jura

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/14.1

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Photo prise en direction de l'est, avec 3°C. Hier après midi sur la région de Champagnole (550m), nous avons eu de belles averses de pluie et surtout de grêle, mais ici vers 1100m ce fut de la neige. Suivant les endroits et le vent sans doute on troube de 5 à 15 cm de neige sur ces prairies qui étaient vertes il y a encore quelques jours. Pour trouver de la neige, il fallait monter du coté de Rousses (secvteur des Tuffes, forêt du Massacre, où la il reste environ 2m de neige sur les sommets vers 13 à 1400m.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)