Masquée derrière l'ensemble fort nuageux

Cette journée de lundi de Pâques est prévue comme assez douce mais il ne fait guère plus d'une dizaine de degrés ici au moment de la photo en cette presque fin de matinée (et très légèrement moins à saint-maximin avec 9,8 degrés à la même heure) et la nébulosité domine très largement l'espace du ciel.Il devait faire donc légèrement moins doux que ce que l'on pouvait espérer d'autant plus que quelques pluies/ averses devraient se manifestées par-ci par-là cette après-midi avant une remontée pluvieuse possiblement plus marquée dans un flux de sud-ouest,en soirée/nuit prochaine.Temperature minimale : 7 degrés ce matin.Hier après-midi (à saint-maximin) : fraîcheur et temperature maximale de seulement 10 degrés pour commencer ce mois d'avril sous un ciel encombrée,couvert même,avant des éclaircies passagères en toute fin d'après-midi et en soirée.

