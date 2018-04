Magnifique lenticulaire de temps à autre sur le massif du Mont Blanc, signifiant que le temps est encore agité en altitude et ça encore durant plusieurs jours.

Journée assez partagée, assez lumineuse en matinée mais rapidement plus couvert par un ciel laiteux, petite gelée blanche ce matin mais rapidement la douceur à pris le dessus, sur Sallanches de +0,2°C ce matin à +16,0°C environ cette après midi.

Bonne fin de week-end Pascal à toutes et à tous.