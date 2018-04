Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/12.9

Focale 21 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

On avait l'intention de monter plus haut vers le chalet de la Frasse du coté de Prémanon, mais finalement la neige au niveau de Chapelle-des-Bois était encore très bien. Un petit dizaine de cl sur les prés au vent,par contre 1 mètre et pluis en forêt et pourtant il fait 8°C, à 1100m (en partant de Syam à un peu moins de 600m il faisait 15°C) On a chauss les raquettes, il a du faire froid dans la nuit, car la neige tombée hier (dans la nuit), est bien dure, par contre guère de soleil, leciel est bien chargé, mais sans aucune précitation

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)