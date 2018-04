Logiciel PhotoScape

Couverture nivale le long de la rivière Saint-Charles. Aéroport de Québec, 15h: partiellement nuageux, 0C, vent SO 18 km/h.



Une dépression en provenance du Colorado pourrait nous apporter dès demain soir plus de 20 cm de neige, surtout si sa trajectoire se fait plus au sud du fleuve.



Sans être exceptionnel, ce type d'événement survient après un mois de mars, pourtant réputé pour ses tempêtes, très peu actif à ce chapitre avec moins de 30 cm au total.