Avril lance la saison !

De nombreux orages de grêle, parfois supercellulaires, se sont succédés en ce 3 avril du côté de la Dordogne. Des orages ayant pris naissance majoritairement dans l'Est de la Gironde, comme ce dernier ayant véritablement explosé au dessus de ma tête près de La Réole. A l'arrière, un spectaculaire rideau de pluie et de grêle, et quelques foudres pour agrémenter le tout. De quoi bien débuter la saison.