Impact proche dans la vallée de la Dordogne

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 35 sec

Ouverture f/7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mm35mm f/3.5-5.6 IS STMUUd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

Ce positif fut très lumineux et frappa l'Ouest de la ville de Bergerac, illuminant la vallée de la Dordogne. C'est à ce jour le seul cliché de ce type en ma possession, mais je ne désespère pas d'en faire un plus détaillé, avec cette fois-ci la ville de Bergerac dans le champs. Toutefois, ce cliché est loin d'être décevant et ma rétine s'en souvient encore.



Voilà. Trois orages en une dizaine d'heures. Ce 3 Avril fut riche et ouvre en fanfare la saison orageuse 2018.



Bonne nuit !