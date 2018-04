Bouillonnement convectif

Appareil Canon

Par 18°C, un temps relativement ensoleillé et une légère entrée maritime, nous pouvons observer aux alentours du Canigou et au dessus du département des Pyrénées-Orientales, la formation de cellules convectives, l'évolution de cumulonimbus congestus ou bourgeonnant, vers une plus grande instabilité. Une pluie est d'ailleurs prévue pour la fin de l'après-midi.