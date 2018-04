Après une journée assez lumineuse et douce sous un vent assez turbulent de Sud/Sud-Ouest, le temps change. Le vent s'oriente au Nord-Ouest et le ciel se charge, prenant un aspect orageux au-dessus des champs recouverts de pissenlits.



18° au moment de la photo, plus que 12° même pas 1h après. Quelques coups de tonnerre entendus.



Vue vers le Nord-Ouest (Mont Baïgurra 897m)