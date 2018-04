Photographe Fabio Aqualys

Journée orageuse de mon coté, avec le premier orage vers 11h30 donnant 11.3mm avec rafale à 71km/h puis second vers 19h avec 5.1 et raf 51km/h... un peu de grêle et pas mal d'impact proche. Total de la journée 16.4mm