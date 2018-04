Orage vespéral

Après plusieurs jours de temps gris et humide sur l'Hérault, le changement de flux lié à l'arrivée d'un talweg par l'ouest du pays génère de l'instabilité sur le secteur et des orages se forment rapidement dès la fin d'après-midi.

D'abord sur le relief, ces derniers s'étendent classiquement sur les plaines en début de soirée.

Un orage de nature superellulaire, très bien structuré, parviendra à se former dans la vallée de l'Hérault sur les coups de 20h avant qu'une nouvelle cellule, faiblement pluvieuse mais bien électrique ne se forme à l'arrière et glisse en direction de l'étang de Thau.

Depuis les hauteurs du mont Saint-Clair, le spectacle est satisfaisant avec l'observation de nombreux impacts de foudre en air sec tombant derrière l'étang alors que les dernières lueurs du jour se manifestent encore.

A noter que quelques dizaines de minutes plus tôt, la visibilité ne permettait pas de distinguer l'étang puisque la bascule du flux n'était pas encore encore effectuée.

Et le grand classique : l'orage décline, l'activité électrique devient quasiment nulle, la pluie se met à tomber... J'arrête de shooter et... un ultime impact tombe droit dans l'étang...

2018 poursuit sur sa lancée en qualité kéraunique, en espérant que ça dure !