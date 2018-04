Logiciel Adobe Photoshop CS Windows

Vignoble de Chardonnay - Saône-et-Loire, Mercredi 4 avril 2018.

Un virulent et électrique orage né vers Roanne, dans une puissante structure linéaire, déborde des Monts du Mâconnais vers 18h30, en me gratifiant d'un des plus beaux arcus jamais vus dans ce secteur depuis que je chasse.

Inutile de dire que ça flashait à mort là-dedans !

Et dire que nous ne sommes que le 4 avril... ;-)