Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7100

Exposition 8 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 160

Objectif 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Nouvelle dégradation orageuse des plus esthétique dans l'Ouest de l'Hérault ce soir avec un orage ayant pris rapidement sur ma position à la tombée du jour.

On enchaîne encore et toujours les épisodes depuis début mars sur le 34 !