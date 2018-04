Star Destroyer en transit

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/8

Focale 24 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

L'Empereur et ses accolytes semblent s'être perdus dans l'Hérault aujourd'hui :o)



Alors que des orages ont éclaté en fin d'après-midi et on déjà plutôt balayé le département, avec un relatif flop photographique, je patiente un peu pour observer les derniers orages qui ne sont pas très actifs vers l'ouest héraultais (peu d'éclairs visibles)... mais dans leur continuité, sur les reliefs, des grondements se font de + en + insistants et régulier. De nouvelle cellules naissent et m'offrent un spectacle internuageux et sonore sympathique. Le temps d'un quart d'heure pour reprendre de l'avance sur la pluie naissante, j'hallucine en voyant cette masse se profiler derrière moi. Petit est devenu grand et probablement rotatif...