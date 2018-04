Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après un début de journée calme, l'arrivée d'un front froid orageux génère de l'instabilité sur l'est de l'occitanie.

Sur le Lauragais et la région toulousaine la convection est limitée par manque de forçage et les cumulus en restent au stade humilis et mediocris. Plus à l'est, ceux-ci bourgeonnent dès le début d'après midi et de très beaux spécimen de Cb capillatus incus sont observables cet après midi en direction de l'Aude.