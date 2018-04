Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les cumulus continuent de prendre de l'altitude et génèrent de nouvelles cellules sur l'Ariège et l'Aude au pied des Pyrénées.

Ils se déplacent vers l'est et sont parfois responsables de chutes de grêle, témoignant des puissantes ascendances à l'intérieur des Cb.