puissant orage grêligène

Observé depuis les environs du seuil de Naurouze, un fort orage sévit en ce moment vers la frontière entre le sud de l'Hérault et le nord de l'Aude, avec de la grêle de 2 à 3 cm.

L'imposant bouillonnement convectif visible au centre de l'image se trouve à l'ouest de l'orage alors que le flux pousse l'ensemble vers l'est, assurant à la cellule son alimentation.

Plus tard dans la soirée, une supercellule transitera sur le centre de l'Hérault.