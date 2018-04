Plus stable mais nébuleux dans la fraîcheur!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/3165 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 38m

Des éclaircies au lever du jour,suivie d'un dernier passage "retardataire" d'ondées en matinée (avant 10H00 une averse généralement faible sous un ciel temporairement couvert,puis une autre très légère,anecdotique en fin de matinée),la suite du déroulée de la journée s'est faite sous le signe d'un temps plus stable mais encore trop nébuleux,mitigé et dans la fraîcheur notamment (flux orientée au nord-ouest),avec une temperature actuelle qui ne daigne atteindre les 10 degrés tout juste en ce moment.Temperature minimale : 6 degrés ce matin.Hier après-midi,le ciel de traîne s'est finalement manifestée plus doucement,tranquillement qu'attendu avec de simples pluies banales (pas d'averses où de pluies fortes et orageuses contrairement a mardi après-midi ) en fin d'après-midi.Temperature maximale : 14 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)