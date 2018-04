Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Ça décoiffe sur les collines de la montagne Noire, l'Autan déjà fort en plaine accélère en descendant le versant nord ouest du massif, et l'aérodrome de Castres Mazamet relève des rafales de 90 à 95 km/h ce soir.

Il fait très doux sur une bonne partie du pays, mais on voit bien sur la carte des températures que sur le domaine de l'Autan il fait un peu plus frais qu'ailleurs.