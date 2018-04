Appareil Panasonic

2e Avenue. Aéroport de Québec, 12h00: neige faible, -1C, vent OSO 13 km/h.



10 cm de neige s'ajoutent aux 25 cm de la tempête de mercredi! De plus, le temps froid devrait persister encore plusieurs jours. On ne verra pas les premières jonquilles fleurir dans deux semaines, comme on l'observe le plus souvent à cette époque de l'année...