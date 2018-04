Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/3165 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.26°N, 2.45°E

Altitude GPS 31m

Voici enfin la première bouffée de douceur printanière de la saison ce samedi après-midi avec un thermomètre qui pour la première fois de l'année franchit la barre/le seuil des 20 degrés avec une temperature actuelle de pas moins de 21 degrés en ce moment sur nos secteurs!Un score fort honorable,notable pour une première décade de mois d'avril!L'aspect du ciel (en marge d'une faible dégradation sur l'ouest du pays) se montre pourtant quelquefois "mi-figues mi-raisins"(hésitant) depuis la seconde partie de la matinée avec un voile nuageux plus ou moins opaque et quelques circulations nuageuses de moyenne et haute altitude masquant parfois quelques peu le soleil,même si en fin de compte l'impression de beau temps est quand-même assez majoritaire.Temperature minimale de 8 degrés cette nuit.Vendredi (Hier),une journée de printemps,pleinement ensoleillée, malgrés un voile nuageux "panachant" occasionnellement le ciel.Temperature maximale de 18,5 degrés après une froideur matinale avec une temperature minimale de 1 degrés au lever du jour,où la gelée blanche s'est déposée sur les surfaces froides (toitures,véhicules...) avant d'être "consumée" rapidement par les premiers rayons du soleil.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)