Canyon dans la neige

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/11.3

Focale 21 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Un mini canyon crés par une rigole/ruisseau de fonte des neiges. Comme un photo ne donne pas grand chose en matière d'échelle, il y a environ 150cm +++ de neige, cici au bas du chemin du chalet/refuge de la Frasse vers 1250m.

Il fait 19°C, sans doute plus hier, 22 je crois, et pareil avant hier ... Ce sont je pense les dernières ballades dans la neige, en effet, les températures à venir von rester douces et la pluie risque de revenir.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)