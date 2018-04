Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/12.9

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Pas très loin du Chalet de Frasse, cette petit combe où il reste environ 2m de neige, avec une température de 18°C et encore plus (21°C), ces deux derniers jours ...

Dans les jours a venir, par contre plus de gel nocturne et de la pluie, ce sera sans doute une des dernière "sortie dans la neige" avant "l'été"

Photo prise en direction du N/E

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)