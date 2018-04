Le chalet de la Frasse vers 1300m en forêt du Massacre

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/11.3

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Le chalet est malheureusement fermé, dommage pour le vin chaud, la tarte au myrtilles et l'ambiance de cette ancienne ferme d'alpage avec sa cheminée centrale.

On voit coté nord de la toiture encore une belle épaisseur de neige en moyenne de 1,50m. Bon ici à 1300m (1293m exactement) la température n'est plus que de 15°C, mais malheureusement la neige va fondre sous la douceur et les pluies attendues. On reviendra bientôt pour la floraison des gentianes.

Du coté du Sud le ciel devient noir et menaçant. (en traversant les Rousses 1h plus tard nous auront des premières gouttes de pluie)

