Appareil Apple

iPhone 5s

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 40m

De la pluies (non orageuses) remonte par le sud,elle reste faiblarde ici.Toute la journée plombée aura été le temps avec une grisaille brumeuse et sèche (hormis si l'on excepte quelques grosses gouttes en fin de matinée) durant la matinée puis plus humide donc cette après-midi.Les temperatures s'échelonnent entre 11 degrés en debut de matinée pour la temperature minimale,une valeur douce pour une nuit de premiere partie de mois d'avril (qui fait suite,pour rappel à la remarquable temperature maximale de 22,5 degrés établit hier après-midi (où en plein soleil de la chaleur y fut même perceptible!)) et 15 degrés tout à l'heure en debut d'après-midi car depuis sous la pluie,le thermomètre "n'a pas cesser" de diminuer de manière progressive et de fraîchir avec une temperature actuelle de 12,5 degrés en ce moment,soit une perte thermique de près d'une dizaines de degrés par rapport à hier à la même heure (il faisait encore 22 degrés à 17H00,hier après-midi)!

