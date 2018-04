Petit orage du jour en Saône-et-Loire !

Appareil NIKON CORPORATION

9 avril 2018... Le petit orage du jour qui va bien ! ;-)

Formé sur le Nord-Beaujolais, un petit orage va remonter plein nord vers la Saône-et-Loire. Posté non loin de Cormatin, à la sortie des Monts du Mâconnais, j'assiste à plusieurs foudroiements, dont celui-là, qui sera le plus lumineux...

La structure sera assez sympa au moment où elle va s'approcher plus.